Já pensou se o Noah Centineo fosse um cachorrinho? A Netflix pensou

Não adianta, uma verdade continua pairando no ar: Noah Centineo é o crush de muitas pessoas desde que “Para Todos os Garotos que Já Amei” foi lançado. Só que dessa vez, a Netflix mostrou o ator de uma forma totalmente diferente. A plataforma de streaming simplesmente imaginou como seria se o boy fosse um cachorrinho.

A brincadeira aconteceu no Instagram, com uma sequência de quatro fotos. Além da beleza de Noah, os fãs puderam se divertir com quatro cãozinhos vestidos com roupas parecidas com as do ator na trama de Lara Jean (Lana Condor) e Peter Kavinsky e no filme recém lançado do artista, “Date Perfeito”.

Nos comentários, a Netflix aproveitou para responder alguns comentários geniais sobre a brincadeira. “Por que não tem gatíneos?”, perguntou uma seguidora. “Tentei colocar os looks nos gatíneos, mas eles quase me matarem”, brincou a plataforma de streaming.

Já outra fã foi respondida no estilo “Netflix, agora você foi longe demais!”. “Aonde vamos chegar??? Com toda essa obsessão… Ficou muito lindo”, escreveu a seguidora. Bem espertinha e fã número 1 do Noah, a plataforma de streaming respondeu: “espero chegar no altar com ele”. Nós também, viu?

Clique na setinha para o lado e veja os cliques: