Já viu o vestido de noiva de Maria da Paz?

A colunista Fabia Oliveira, do jornal carioca O Dia, divulgou hoje uma foto em que aparece o vestido de noiva de Maria da Paz, A Dona do Pedaço. “Quem é noveleiro raiz sempre fica curioso para saber o final de seus personagens preferidos. E o vestido de noiva então?”, escreveu a colunista.

No último capítulo Maria da Paz vai se casar com Amadeu. Fábia não apenas revelou o vestido, também dividiu uma surpresa; “Como a colunista aqui não é baú para guardar segredo, pega a visão: o casal protagonista da novela vai ter outra filha. Assim, poderá comemorar a formação de uma nova família após as decepções com Josiane”, contou.

