Jamie Dornan coloca sua casa em LA à venda por U$ 3,2 milhões

–

Se você suspirou com Christian Grey nos filmes de Cinquenta Tons de Cinza, vai ficar de boca aberta quando ver a casa de Jamie Dornan, ator irlandês que imortalizou o polêmico e ~sensual~ protagonista.

–

Construída em 1959 e reformada e expandida em 1966, a propriedade fica em Los Angeles, na Califórnia, e foi recentemente colocada à venda por 3,2 milhões de dólares.

–

Com décor aconchegante e paleta de cores neutras, a casa é repleta de luz natural, que invade os espaços por meio de uma caixa envidraçada no centro da área social.

–

Com quatro quartos, quatro banheiros, deque, piscina e spa com lareira, a propriedade foi comprada pelo ator em 2016. De acordo com o Architectural Digest, o motivo da venda seria que Jamie passa boa parte do ano na Europa.

Que pena!