A Prova do Atletismo continua no ‘Big Brother Brasil‘. Os participantes estão participando de uma prova de resistência que mistura atletismo com foco, a cada rodada alguém é eliminado e precisa pegar uma garrafa com um prêmio.

Kaysar foi o primeiro a queimar a largada, então foi despachado ainda durante o programa ao vivo. Mas a sorte sorriu para o sírio, e ele pegou o melhor prêmio em dinheiro: mil reais. “Já é meu salário!”, comemorou Kaysar.

Assim que o programa na Globo terminou, o pessoal que acompanha as câmeras 24h viram Jaqueline se enrolando nos botões. Ao pegar sua garrafa, ela recebeu a notícia de que estava no paredão. A sister ficou chateadíssima e saiu cabisbaixa do campo de provas.

Os eliminados seguintes foram Breno e Gleici. O primeiro sorteou uma imunidade no próximo paredão, e a sister que teve sua permanência na prova garantida por Mara sorteou uma mudança de grupo de comida.

A prova continua noite afora e a qualquer momento podem revelar a nova liderança.