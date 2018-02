Como acontece todo o domingo no ‘Big Brother Brasil‘, todo mundo se reuniu para a tão temível votação. Além de Jaqueline, que já estava na berlinda, entraram na disputa também Gleici e Mahmoud. Confira como foi o programa:

Após exibir os melhores momentos das últimas horas e organizar as novas mudanças de equipes do Tá com Tudo e Tá com Nada, Tiago Leifert promoveu mais uma votação para o primeiro paredão triplo da temporada. Primeiramente, Gleici e Jaqueline decidiram imunizar a Jéssica porque Jaqueline não queria ir ao paredão com sua amiga. Na hora do líder, Lucas decidiu mandar a Gleici porque teve pouco contato, embora ele tenha achado a garota bem legal.

Veja quais foram os votos de cada um e os motivos:

Patrícia votou em Mahmoud para proteger Ana Paula.

Ana Paula votou em Mahmoud porque a colocou no paredão.

Jaqueline votou na Família Lima porque o Ayrton se mostrou outra pessoa.

Gleici votou em Ana Paula porque não tem tanta aproximação.

Jéssica votou em Ana Paula porque iria ser seu voto na primeira semana.

Nayara votou no Mahmoud porque ele votaria no Viegas, um candidato negro.

Paula votou na Ana Paula porque ela se retraiu.

Família Lima votou no Diego pelo mesmo motivo da semana anterior.

Mahmoud votou em Ana Paula para manter o voto que teve quando líder.

Diego votou em Mahmoud para se proteger.

Wagner votou em Mahmoud por identificação.

Kaysar votou em Viegas porque ele é um cara forte.

Viegas votou em Mahmoud porque é a pessoa que tem menos preocupação de estar na casa.

Breno votou em Caruso porque não tem como votar em ninguém de sua equipe.

Carauso votou em Mahmoud porque ele fala toda hora que não quer estar na casa.

Ao anunciar que Mahmoud havia sido emparedado com sete votos, Jéssica brincou que foi uma grande coincidência esse número. No sorteio do dedo-duro, Patrícia precisou contar seu voto em voz alta.