A ida de Jaqueline ao café da manhã do ‘Mais Você‘ acabou rendendo a respeito da tal promessa feita a Mahmoud, e sobrou até para a equipe de edição do ‘Big Brother Brasil‘.

Como acontece sempre com os eliminados do programa, Jaqueline pôde tirar a barriga da miséria com várias comidinhas enquanto assistia aos vídeos de sua participação no programa. Mas quando Cissa Guimarães e Zeca Camargo chamaram o VT da briga de Jaqueline e Mahmoud pudemos ter a posição da sister sobre o acontecimento. Após a briga, rolou uma exibição do vídeo que indica que Jaqueline havia prometido o anjo, e a sister disparou: “por que não continuou o vídeo?“. Segundo a eliminada, logo depois dos acontecimentos do vídeo ela havia dito que era uma “brincadeira” essa promessa.

Mesmo tendo indicado que se tratava de uma brincadeira cuja explicação foi cortada no vídeo exibido para o público, Jaqueline ainda se defendeu da suposta promessa: “pra mim não foi uma promessa, eu não era o anjo ainda“. Zeca Camargo até tentou argumentar que Mahmoud pode ter entendido a brincadeira como realidade, mas Jaqueline seguiu explicando os vários motivos que a levaram a dar a imunidade para a Jéssica.

Assistir aos vídeos do programa também fez Jaqueline se surpreender com o grupinho que combina votos. A sister alegou que não sabia que existia uma movimentação na casa para definir quem iria para o paredão, quem iria para o próximo e assim por diante. “Não é da minha índole“, comentou sobre essa combinação toda.

[ATUALIZADO] Após a exibição de um trecho gravado no programa, Zeca Camargo voltou ao vivo com Jaqueline e revelou que a produção do ‘BBB’ enviou o vídeo completo. No vídeo é possível ver ela falando ‘tô zoando‘ após a possível promessa, mas fica ambíguo se ela está falando que a zoeira é pela promessa ou se é por ela querer imunizar Mahmoud pelo fuzuê.