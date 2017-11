Você pode estar assistindo a ‘Stranger Things’ do jeito errado

A segunda temporada de “Stranger Things“ foi muito aguardada e já estreou quebrando recordes, mas os criadores da série estão bem preocupados com o modo que as pessoas estão assistindo aos episódios por aí.

Em entrevista à Vulture, os Irmãos Duffer revelaram que os fãs devem mudar algumas configurações em suas televisões para apreciar o espetáculo da melhor maneira possível. Isso porque a exibição das imagens está acontecendo em uma frequência maior do que aquela em que filmes e séries são filmados.

“Stranger Things” é gravado em 24 frames por segundo. Isso quer dizer que, a cada segundo, 24 fotos aparecem para conferir determinado movimento. Porém, aparelhos mais recentes vêm de fábrica com ajustes de frequência de 60 frames por segundo. O resultado é perda de qualidade e aparecimento de sombras bizarras. Veja como funciona na prática:

“A principal coisa é desligar qualquer coisa que diga motion. TruMotion. Smooth Motion. Quando eu vou para as casas de meus amigos, constantemente arrumo suas TVs. Nós e todo mundo em Hollywood investimos tanto tempo e dinheiro para que tudo fique lindo, aí quando você vai ver na casa de alguém, parece que foi filmado com um iPhone”, explicou Matt Duffer.

A boa notícia é que é bem fácil eliminar o problema! No menu da TV, desabilite a função de movimento (ou motion). Caso não a encontre, procure no manual ou faça uma busca na internet com o modelo do aparelho e o termo “Interpolação de Imagens” (nome técnico da função) ou “Soap Opera Effect” (como a questão é popularmente conhecida). Depois, é só apertar o play e começar a próxima maratona!