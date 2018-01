J. Law e Emma Stone “fogem” de festa para ficar em casa de pijama

Jennifer Lawrence e Emma Stone são gente como a gente mesmo, e provaram: amizade é a mesma coisa em todos os lugares e não é por causa de todo glamour que a amizade entre os famosos funciona de outro jeito.

Elas iriam juntas para uma after-party do Globo de Ouro 2018, mas, sabe como é, bateu aquela preguiça e, do nada, Emma decidiu que não queria ir mais e preferia ficar na casa de Jennifer (assistindo Netflix e comendo pizza?). O problema é que a maquiagem de J. Law estava METADE pronta…

O resultado disso, você pode conferir num vídeo maravilhoso – em inglês – postado na página da atriz de “Jogos Vorazes” no Facebook.

Confira o vídeo!

“Você disse que queria ir comigo para as x, então eu comprei uns ingressos para algumas after-parties“, Jennifer explica sem olhar para a câmera. “Eu aluguei um carro e estava na metade da minha maquiagem quando você disse que não queria ir mais”, ela continua enquanto mostra metade do olho maquiado e a outra metade não.

Muito fofas, né? Quem não tem uma amizade assim?

E, com certeza, as duas tiveram a melhor after do mundo porque nada melhor do que curtir o tempo com nossas BFFs!

E isso é muito comum para todos, quem não tem – ou é – aquela amiga que sempre agita todo mundo para sair e acaba desistindo e ficando em casa no último segundo, não é mesmo?