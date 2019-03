Jennifez Lopez está noiva e o anel que ela ganhou é babado

Mais uma noiva está entre nós! No último sábado (9), Jennifer Lopez anunciou que foi pedida em casamento pelo ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez. Para contar a novidade aos fãs, a cantora postou no Instagram uma foto segurando a mão do noivo, enquanto usava o anel que ganhou, com vários corações na legenda.

E foi exatamente ele quem chamou toda a atenção. Além do tamanho, com o clique, ficou claro que o anel não era uma joia qualquer. E adivinha só? Não erramos!

Segundo o portal E! News, em uma conversa com o presidente da WP Diamonds, Andrew Brown, o anel vale em torno de cinco milhões de dólares e tem, simplesmente, 20 quilates.

O casal está junto desde de 2017 e o pedido foi feito em uma viagem bem romântica em Bakers Bay, um resort privado no nordeste das Bahamas.