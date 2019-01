Jeremias Reis emociona técnicos e audiência na estreia do ‘The Voice Kids’

A estreia de “The Voice Kids“, neste domingo (6) teve muita emoção, momento engraçados demais e, claro, memes maravilhosos no Twitter. Mas dentre as 14 apresentações do dia, quem se destacou foi o pequeno Jeremias Reis, de 11 anos, que cantou “Semente do Amanhã”, de Gonzaguinha.

Último a se apresentar, o garoto fez com que Carlinhos Brown, Simone & Simaria e Claudia Leitte não hesitassem em virar as cadeiras. A letra da música e a interpretação de Jeremias tocaram os técnicos, que não pouparam elogios.

“Você tem uma voz ungida, mesmo”, disse Simone, emocionada. “É uma coisa muito linda de se ver”, completou. Carlinhos Brown disse que o menino é o futuro, e agradeceu a “fé inabalável” que Jeremias tem.

O menino chorou no palco com os elogios, emocionando também quem estava em casa.

Como você vai dizer não pra essa carinha? Quer meu coração, Jeremias? Toma! #TheVoiceKids pic.twitter.com/n0KsAKRTRJ — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 6, 2019

que menino lindo, talentoso e ainda ta cantando uma música lindaa

Jeremias eu já te amo #TheVoiceKids pic.twitter.com/K3EuSO5dgw — rut (@dmetriaart) January 6, 2019

Já tenho um preferido no The Voice Kids, Jeremias. #TheVoiceKids pic.twitter.com/ogegW0ZPn2 — Michell Tuler (@michelltuler) January 6, 2019

O pequeno Jeremias escolheu seguir no time de Simone & Simaria.

A menina que canta Queen, a dupla de coroinhas e mais

Das 14 crianças que se apresentaram na estreia, 12 foram selecionadas. Alguns talentos se destacaram, entre eles a menina Tita Stoll, de 9 anos, que ousou ao cantar “I Want to Break Free”, do Queen, e ficou no time de Claudia Leitte, e a dupla de coroinhas Lucas & Vinícius, que abriu o programa cantando “Rapariga Não” e arrancando risadas da audiência.

Meu Deus! Encontraram gêmeos, coroinhas, sertanejos e que cantam "rapariga não". #TheVoiceKids pic.twitter.com/rMOqsdxTZv — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 6, 2019

os únicos gêmeos dignos dos realitys da globo #TheVoiceKids pic.twitter.com/k23MaCG2k4 — felipe (@caffetao) January 6, 2019

-seu nome é tita?

-nome artistico

-tita…

-*stoll*

GANHADORA DO PROGRAMA E DO MEU CORAÇÃO #TheVoiceKids pic.twitter.com/FidAJ2x6FT — part of kp🌸 (@perrydays) January 6, 2019

Até o momento, os times estão assim:

Claudia Leitte: Malu Casanova; Tita Stoll; Maria Clara Nery; João Nápoli

Carlinhos Brown: Manuela Lopez; Carol Roberto; Raylla Araújo; Luisa Ferrari

Simone & Simaria: Jeremias Reis; Bia Abraão; Esthela Martins; Lucas & Vinícius

Assista aqui todas as apresentações na íntegra.