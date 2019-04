Jeremias Reis vence o ‘The Voice Kids’ e leva um prêmio extra incrível

Após semanas de pura emoção e fofurice com as crianças do ‘The Voice Kids‘ nos encantando com músicas lindas, a competição musical infantil chegou ao seu final nesse domingo (14). Em um programa mega-especial, repleto de canções icônicas e palavras de força dos técnicos, a gente viu a coroação de Jeremias Reis como a voz vencedora dessa competição.

O integrante do time Simone & Simaria chegou com tudo nessa final cantando o clássico “Oh Happy Day“, mas ainda teve espaço para mais apresentações. O cantor mirim fez um dueto com Vitor Kley na música “Deixa” e, por fim, emocionou todo mundo ao performar “Tudo Que Você Quiser“. Fofo demais!

A consagração do pequeno (com nada meno que 58,19% dos votos do público) veio após um belo discurso dos três técnicos, Claudia Leitte, a dupla Simone & Simaria e, claro, Carlinhos Brown que sempre tem palavras muito bonitas (e discursos longos).

Durante o momento dos técnicos também descobrimos um prêmio extra nesse reality: as coleguinhas Simone & Simaria contaram que, além do contrato com a gravadora, o vencedor do ‘The Voice Kids’ gravaria uma música com as rainhas do feminejo. Ou seja, já podemos esperar esse feat. de Jeremias com a dupla.

Parabéns, Jeremias, e agora é só a gente se recuperar da emoção e acompanhar o ‘The Voice Brasil‘ dos adultos, que estreia daqui alguns meses.