Deu ruim para as mulheres na atual Prova do Líder do ‘BBB18‘ que é de resistência. Depois de dez horas na disputa, Jéssica abandonou a prova por cansaço e deixou apenas homens na competição. Mas nem tudo é tristeza! No sorteio da garrafa, a sister ganhou um baita prêmio: uma foto de sua família. Ao ver que havia ganhado esse mimo, a personal trainer ficou muito emocionada.

A primeira a sair da Prova Caiu na Rede foi Ana Paula, que não aguentou ficar de pé na rede de pesca e largou a disputa em menos de meia hora. Ela teve ainda menos sorte ao escolher sua garrafa, pois sorteou uma mudança imediata de grupo da comida. Assim, a bruxinha que havia acabado de entrar no Tá com Tudo foi despachada para o Tá com Nada.

Confira a ordem de saída de todos os brothers, assim como seus prêmios:

1- Ana Paula (Troca de grupo da comida)

2- Patrícia (pode tirar alguém da prova do anjo)

3- Caruso (o voto será aberto no domingo)

4- Gleici (pode tirar alguém da prova do Líder, escolheu Nayara)

5- Nayara (pode mandar alguém do Tá com Tudo para o Tá com Nada)

6- Kaysar (está fora da prova do anjo)

7- Wagner (ganhou imunidade)

8- Mahmoud (ganhou mil reais)

Seguem na disputa apenas Breno, Viegas, Lucas e Diego.