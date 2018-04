Estávamos acostumados a ver Diego ou Caruso arquitetando um paredão, então foi uma grande surpresa quando, na última berlinda do ‘BBB18‘, a princesa Jéssica tenha tomado as rédeas da situação e erguido a cabeça para a coroa não cair. A sister foi quem planejou o empate e a ida das pessoas ao paredão, mas ela não se sentiu tão bem com isso.

Em conversa com Viegas durante a festa que rolou essa noite na casa, a personal trainer confessou que ficou meio mal com o paredão. “Por um lado, deu certo a questão do Wagner ter saído, que era a minha maior ameaça. Só que o meu emocional me pegou bonito”, explicou Jéssica na pista de dança. Sabe qual o motivo para ela ter ficado com esse peso na consciência? A indicação da família Lima.

Jéssica explicou que ficou mal quando viu Ayrton e Ana Clara correndo risco de sair num paredão. Mesmo assim, ela disse ter ficado chateada com o atrito que rolou entre ela e o patriarca da família Lima, logo após a votação. Ayrton havia reclamado porque Jéssica tinha dado indícios de que se uniria com as mulheres da casa.