Momentos de aflição nesse começo de tarde no ‘BBB‘, isso porque Jéssica passou mal e precisou ser atendida pelos médicos do programa.

A sister acordou um pouco indisposta e com enjoo, então tomou um remédio para resolver seu problema. A automedicação não deu muito certo e Jéssica continuou passando mal. Ela foi até a cozinha, onde Lucas e Viegas conversavam na mesa e avisou que iria desmaiar.

Nessa hora a câmera do Pay-Per-View cortou a imagem da cozinha e foi para o quarto, enquanto os dois brothers corriam para socorrê-la. Lucas pegou Jéssica no colo e a levou até o confessionário, deixando a sister deitada no chão para receber o devido auxílio da equipe médica do ‘BBB18‘.

Até o momento Jéssica não retornou à casa, e os demais participantes seguem preocupados com o estado de saúde da sister. Essa notícia será atualizada assim que tivermos novidades sobre a participante.

[ATUALIZAÇÃO] Jéssica já voltou para a casa e foi direto pro banheiro tomar um banho. Segundo a sister, ela deve ficar de repouso.