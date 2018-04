Como acontece todas as semanas, o eliminado da semana do ‘BBB18‘ mal consegue dormir pois, já no dia seguinte, tem um café da manhã garantido com a rainha Ana Maria Braga no ‘Mais Você‘. Ou seja, o programa recebeu Jéssica na manhã desta quarta-feira (11), e um momento deixou a participante muito emocionada.

Fazendo referência ao meme da participante (“levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”), a apresentadora decidiu coroar Jéssica antes de ela sentar na mesa para a entrevista. A sister ficou muito emocionada, levando as mãos à boca para conter o espanto. A trilha sonora do programa também homenageou Jéssica colocando a música de Gabriel Valim que tem como refrão a frase da sister.

Durante a entrevista, Jéssica explicou o carinho que sentiu por Lucas, e falou sobre seu relacionamento do lado de fora da casa. A sister lamentou que o noivado de Lucas tenha terminado, mas o assunto não ficou muito nesse tópico e logo foi para Kaysar, o brother com quem ela vinha se aproximando. Jéssica declarou que sente bastante carinho por ele.