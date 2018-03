Foi só Gleici colocar os pés de volta na casa do ‘BBB‘ e avisar que estava vendo tudo através de câmeras que isso caiu como uma bomba para os confinados. Alguns deles, que sabem que falaram mal da acreana, tentaram relembrar mentalmente se em algum momento falaram coisas sobre ela que renderiam um climão agora que voltaram a habitar a mesma casa.

Jéssica foi uma das que sentiu necessidade de procurar Gleici nessa madrugada. Logo depois do barraco que rolou entre a acreana e Patrícia, Jéssica procurou a colega para colocar os pontos nos Is. A eliminada que voltou não culpou Jéssica pelo voto no paredão passado, até porque reconheceu que foi justamente esse voto que a colocou no quarto separado com câmeras, mas falou umas verdades para a personal trainer. Segundo Gleici, Jéssica é altamente influenciável na casa e deveria jogar mais com o coração.

Outra pessoa que foi atrás da acreana para conversar e minimizar qualquer dano foi Diego. Só que com ele Gleici não teve tanta paciência assim: ele até tentou alegar que votou na sister unicamente por estratégia, mas ela não comprou muito isso não. E terminou falando que ela não é sua inimiga, e sim sua adversária.

A água está batendo no umbigo de boa parte da casa já.