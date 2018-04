A #MaratonaRedeBBB com os ex-participantes do ‘BBB18‘ continua rolando e pegando bastante fogo. Em mais uma nova rodada de debates, a apresentadora Víviam Amorin levou Jéssica e Lucas para conversarem sobre a relação deles na casa.

Segundo Jéssica, aquilo queimou totalmente ela no BBB. “Algumas pessoas vieram me falar que eu e a Paula éramos favoritas no começo do programa, mas depois perdi isso”, explicou a sister enquanto falava que teve uma chance de mostrar quem ela é no reality por não ter ido ao paredão por muito tempo. Lucas também falou sobre seu lado da história e contou que não teve oportunidade de conversar com ela depois da eliminação da sister.

“Se eu falar que foi sem querer ninguém vai acreditar, mas foi sem querer”, contou Jéssica durante o papo quando precisou contar que os dois ficando juntos e se gostavam pela amizade. Vivian perguntou o que Jéssica teria feito se Lucas não tivesse virado o rosto quando a personal trainer tentou beijá-lo, mas ela disse que isso não iria acontecer.

Ao ser perguntado se os fãs podem esperar um casal, Lucas negou e contou que são apenas amigos (mas foi um discursão para falar isso) e contou que ama sua ex-noiva. Morre um ship.