Está encerrada a prova de resistência que era um merchandising de uma maquininha de cartão. Jéssica e Paula foram as últimas a restar na disputa da passarela e agora compartilharão a liderança do ‘BBB18‘.

A disputa varou a noite e só na manhã desta sexta que começaram as eliminações. Wagner e sua dupla saíram porque ele se esqueceu de pressionar o botão e Caruso vazou logo depois por descumprir as regras. Algumas horas depois, foi a vez de Diego desistir e levar consigo sua parceira Patrícia. Ao final, Ayrton começou a ter câimbras e precisou abandonar a competição, levando as duas sisters à vitória.

No programa de hoje elas serão devidamente coroadas e Tiago Leifert avisará que uma ficará com imunidade e outra com 10 mil reais, e precisarão escolher ao vivo. Quanto ao indicado no domingo, as duas precisarão entrar num acordo.

Vale lembrar que o programa que será exibido à noite terá o retorno de Gleici ao reality após todo mundo pensar que ela havia sido eliminada na última terça, e com direito a colocar alguém instantaneamente no paredão. É fogo no parquinho!!!