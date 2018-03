Desde o hilário meme da coroa e de algumas outras declarações pouco elaboradas, Jéssica do ‘BBB18‘ tem sido alvo no lado de casa de uma série de piadas relacionadas à sua suposta falta de inteligência. Não se sabe se é devido àquele pré-histórico (e equivocado) estigma da “loira burra”, mas qualquer coisinha feita por Jéssica acaba repercutindo do lado de fora e virando motivo de gozação.

Nas últimas horas, por exemplo, começou a proliferar na internet uma foto da sister lendo o livro “a.C…. antes de Carolina. d.C…. depois de Carolina“, de Mário Cezar Silveira, aparentemente de ponta cabeça. Na foto acima dá para notar como o código de barras está na página superior e o título está ao contrário. Isso foi o bastante para surgirem piadas sobre ela ser uma leitora fake, ou de ser tão fora da caixinha que lê livros ao contrário.

Uma famosa conta nas redes sociais chegou a publicar a seguinte ~piada~:

A piada acabou chegando no próprio autor da obra, que respondeu à gozação explicando que não havia erro algum em ler o livro ao contrário:

Especialista em acessibilidade, o autor escreveu o livro “a.C…. antes de Carolina. d.C…. depois de Carolina” inspirado na mudança que sua vida teve ao nascer sua filha Carolina, portadora de paralisia cerebral. Sendo assim, a parte final da história só pode ser lida se o leitor virar o livro ao contrário.

Segundo entrevista ao Jornal de Joinville, o autor não faz ideia de como o livro foi parar no reality, pois ele é vendido apenas em palestras. E Jéssica não foi a única leitora da obra: antes o mesmo livro passou pelas mãos de Gleici e Ana Clara, que recomendaram para os demais colegas.