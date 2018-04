Terminada a formação de paredão do Superdomingo no ‘BBB18‘, Jéssica e Kaysar foram ao quarto lamentar o emparedamento dos dois. Mais do que isso, Jéssica se sentiu culpada por ter colocado os dois nessa situação.

A votação aberta foi feita através de sorteio, e coincidentemente as duas primeiras pessoas a votarem foram justamente Jéssica e Kaysar. A personal trainer votou em Gleici, só que Kaysar acabou votando em Paula por não querer repetir o voto aberto nem na acreana e nem na família.

Só que aí a votação foi por um caminho completamente inesperado: enquanto Gleici e a família Lima votaram em Jéssica, Paula surpreendeu votando em Ana Clara e Ayrton por motivos de jogo. Ou seja, se Jéssica e Kaysar tivessem votado na mesma pessoa, teria acontecido um empate que, talvez, evitasse a ida dos dois ao paredão. A sister declarou que se esqueceu que com apenas dois votos já seria o suficiente para empatar a votação, dependendo dos outros votos da casa.

Além do equívoco matemático, Jéssica percebeu que os dois receberam votos do grupo por terem votado neles no último paredão. “Quando a gente votou neles, eles vieram bravos, viraram a cara, chamaram a gente de incoerente, como se a gente tivesse feito a pior coisa do mundo”, percebeu Jéssica sobre o revanchismo do outro grupo.

Se eles tivessem votado depois de Paula, a situação teria sido diferente? Provavelmente.