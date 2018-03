E a gente pensando que toda a história entre Jéssica e Lucas estava encerrada no momento em que o palestrante havia sido eliminado no paredão da última terça-feira. Acredite ou não, novamente o assunto no ‘BBB18‘ voltou para os dois ~amiguinhos~.

Jéssica estava deitada no jardim com Gleici comentando sobre como a acreana é sortuda de poder dar uns beijos em Wagner dentro do confinamento. Durante o papo, a personal trainer contou que sente falta de seu namorado fora da casa, o Rodrigo, e que Lucas funcionava como uma espécie de “estepe” lá dentro. Como ela não podia abraçar o crush, Lucas ocupava o espaço oferecendo um abraço masculino.

Mas se engana quem pensa que ela tinha ambições maiores com Lucas. “Nenhum momento eu olhava e falava ‘Ai Lucas, quero um beijo’.“, explicou Jéssica. Depois de uma pequena engasgada, a sister contou que no começo nem falava com Lucas porque nem havia se interessado fisicamente. “Eu vi que ele era uma pessoa muito legal pra aproximar e querer uma amizade”, contou a sister.

Vale lembrar que a maior aproximação que os dois tiveram foi um dia, no quarto, quando Jéssica foi em direção ao rosto de Lucas, mas ele virou a cara na hora, evitando o beijo. Jéssica pediu desculpas pela situação e riu de nervoso.