Jéssica é a típica personal trainer na casa do ‘BBB‘: sempre muito elétrica, ela precisa sempre de alguma coisa para liberar a tensão do confinamento e a pressão do jogo. Para não ficar acumulando coisas, a sister arranjou uma forma bem curiosa de se exercitar.

Enquanto Patrícia se maquiava, Jéssica subiu na cama de Lucas para fazer algo inusitado: plantar bananeira. Com a cabeça de baixo pra cima e sempre no ritmo da música, a loira chamou a atenção pela posição inesperada. “É muita exibição na medina”, comentou Patrícia sem parar de se maquiar.

Lucas, ainda na cama, estava impressionado com as habilidades da personal trainer. “E nem bebeu ainda!“, declarou o brother que tem uma certa quedinha nela. “Depois da festa eu quero ver a mesma coreografia”, duvidou Breno. Lucas prometeu fazer a mesma coisa.

Os brothers se preparam para a tradicional festa de quarta-feira. A julgar pela animação, a coisa promete pegar fogo.