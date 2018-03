Durante a tarde desta terça-feira (20), parte dos brothers do ‘BBB18‘ estava na cozinha conversando sobre amenidades. Foi quando a emparedada Jéssica brincou com o colar preto (usado para indicar que ela está no Tá com Nada), colocando a bolinha preta abaixo do nariz.

“Olha aqui, parece que sou o Hitler“, comentou a sister ao ver que a bolinha preta parecia um bigode curto. Os demais brothers não deram atenção, e Jéssica chamou Ana Clara para mostrar sua “brincadeira”. “Heil Hitler“, disse Jéssica imitando o ditador alemão. Ana Clara viu a imitação de Jéssica e respondeu que aquilo era um horror.

Jéssica insistiu na brincadeira mais um tempo. Com o “bigode” embaixo de seu nariz, a sister não entendeu o desconforto que estava na mesa. Foi Ayrton quem deu um toque para a colega de confinamento, falando que “eles não gostam” (possivelmente falando do público e da produção do programa). Jéssica se incomodou com a bronca, e disse que as pessoas se incomodam por muitas coisas que eles fazem.

Nas redes sociais, as pessoas ficaram bem incomodadas com a brincadeira da sister imitando o responsável por genocídios na época da 2ª Guerra Mundial. Na Alemanha, por exemplo, uma brincadeira dessas poderia virar caso de polícia.

14-03-18: Jéssica faz piada nazista dizendo "Heil Hitler"- ("Salve Hitler"), a conhecida saudação nazista. Leva atenção do Papito, e ainda acha ruim: "Hoje todo mundo fica ofendido". Essa é a princesa que adotaram na timeline.#BBB18 #RedeBBB pic.twitter.com/Y7k3j2ifpK — APENAS FATOS BBB18 (@apenasfatosbbb) March 20, 2018

Sobre a "brincadeira" da Jéssica sobre Hitler, não precisar ser judeu para se sentir incomodado. #BBB18 — Camila (@Sousa26Camila) March 20, 2018

Dependendo de como o assunto repercutir na internet, é possível que a Globo se manifeste ao vivo e explique que esse tipo de brincadeira não se faz de forma alguma.