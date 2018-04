Com a saída de Jéssica no último paredão do ‘BBB18‘, parte do público estava já na vontade de um encontro que iria acontecer com certeza: o da sister com a antiga eliminada Patrícia. O motivo para a ansiedade do público é porque Patrícia chegou a ficar com Kaysar na casa e teve muitos momentos bem calientes. Após sua saída, o sírio se engraçou com Jéssica e os dois ficaram muito próximos, sempre trocando carícias.

O encontro entre as duas rolou de forma virtual mesmo. Durante a mesa redonda do ‘BBB18’, promovida pelo Gshow exclusivamente para a internet, Patrícia apareceu ao vivo no telão para conversar com Jéssica. Mas quem esperava uma discussão nível Caruso com Wagner se decepcionou, pois Patrícia foi bem política.

Segundo a funcionária pública, ela está super de boa com a situação e que se Kaysar quiser ficar com Jéssica, por ela está tudo bem. Jéssica ficou bem embaraçada com o discurso de sua antiga colega de confinamento.

Embora a frase tenha sido de paz, um detalhe chamou a atenção do público: Patrícia apareceu no vídeo com uma coroa na cabeça, uma possível referência ao meme de Jéssica que viralizou. Será uma homenagem ou um deboche?