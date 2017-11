Ex de Ed Westwick fala sobre acusações de estupro contra o ator

No último mês, os fãs de Ed Westwick ficaram boquiabertos ao saber que três mulheres o acusam de estupro. A atriz Kristina Cohen revelou o que aconteceu entre eles há três anos e encorajou a também atriz Aurélie Wynn e a assistente de produção Rachel Eck a fazerem o mesmo.

Com a grande repercussão do caso, Jessica Szohr comentou o assunto em uma entrevista à Cosmopolitan americana. Ela namorou o intérprete de Chuck Bass entre 2008 e 2010, época em que trabalhavam juntos em “Gossip Girl”. Ela vivia Vanessa Abrams, a melhor amiga de Dan Humphrey (Penn Badgley).

“É um assunto difícil para qualquer um que esteja envolvido em ambos os lados. Eu realmente nem sei como responder isso, ou se deveria, porque não quero que nada seja distorcido”, começou. “Conheço o Ed há anos, sei o quão adorável ele é e não acho que ele colocaria alguém em uma situação como essa. É difícil, porque você não quer que algum conhecido passe por isso ou faça isso com alguém. (…) Espero que não seja verdade, mas também me sinto mal por qualquer uma que tenha passado por essa situação, por mulheres que precisam lidar com isso”, pontuou a atriz.

“Eu não conheço essas garotas, elas podem ser adoráveis e tudo mais. O Ed eu conheço, trabalhei com ele por cinco anos e temos uma amizade. (…) Sobre a pessoa que eu conheço, acho chocante, porque não consigo vê-lo fazendo isso com alguém. É algo difícil, porque não estava lá, então, eu não sei. Mas se você me perguntar ‘você acha que ele faria isso com alguém?’, não, não acho. Mas eu estava lá? Não”, finalizou Jessica, ressaltando que não gostaria que suas palavras fossem mal interpretadas.