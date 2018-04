O ‘BBB18‘ está acabando. O começo do programa dessa terça-feira já iniciou com uma contagem regressiva, avisando que faltam apenas NOVE dias para o final dessa edição do reality. Mas o que fazer com o tanto de gente que tem dentro da casa? Precisa eliminar.

Como acontece em toda reta final, o programa seguiu sem qualquer assunto muito interessante: as brigas e conflitos foram ficando pra trás e o público estava apenas querendo saber o resultado do paredão entre Jéssica e Kaysar. Assim que encerrou a votação, Tiago Leifert entrou ao vivo na casa para contar uma história de conto de fadas fictícia, “A Princesa e o Papagaio”.

Após citar o meme da coroa para a sister, Leifert criticou a falta de estratégia dos dois que causou o emparedamento de ambos. “Quando a sorte aparece pra gente, a gente tem que estar preparado”, filosofou o apresentador. E assim, ele anunciou a saída de Jéssica com 73,96%.

No lado de fora a personal trainer foi recebida por amigo e familiares, e Tiago Leifert se divertiu com o espanto de Jéssica diante de toda a plateia presente no palco. Ao final do curto papo, o apresentador avisou que a sister estaria no bate papo na internet, e lá falaria até sobre o Lucas. “Você lembra do Lucas?”, questionou Leifert, e a sister brincou dizendo que não. Será que vem uma nova rodada de climão?