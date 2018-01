Jesuita Barbosa interpretará drag queen em nova trama da Globo

No horário das 23h da Globo, Jesuita Barbosa é um velho conhecido do público: interpretou papeis de destaque nas minisséries de sucesso “Amores Roubados (2014)”, “O Rebu (2014)”, “Ligações Perigosas (2016)” e “Justiça (2016)”, além do personagem “Pedro Malasartes“, no filme “Malasartes e o Duelo com a Morte“, exibido também como série de TV, no final de 2017.

Em 2018, ele estará no elenco de “Onde Nascem Os Fortes“, a nova supersérie do canal, que se passa no sertão nordestino e narra a trajetória de “Maria (Alice Wegmann)”, jovem que sai em busca de seu irmão gêmeo desaparecido.

Jesuita, que é pernambucano, viverá “Ramirinho“, filho de “Ramiro (Fábio Assunção)”, o juiz da cidade de Sertão. No decorrer dos capítulos, Ramirinho se transformará na drag queen “Shakira“- que não tem nenhuma semelhança com a cantora colombiana, além do nome – e passará a cantar em boates durante a noite. O sonho de Ramirinho (seguir a carreira de cantor e DJ) vai contra as vontades do pai, que gostaria que o filho assumisse o comando de seus negócios.

Recentemente, a assessoria do ator desmentiu rumores de que o personagem de Jesuita seria inspirado na cantora Pabllo Vittar – todas as músicas cantadas por Shakira, na série, são composições originais exclusivas para o papel. Na última sexta-feira (05), ele até postou em seu Instagram uma foto elogiando o trabalho da drag queen Art Simone, o que poderia ser uma possível fonte de inspiração para a sua Shakira.

@rtist_ such incredible work @rtist_ A post shared by Jesuita Barbosa (@jesuitabarbosa) on Jan 5, 2018 at 5:24pm PST

Patrícia Pillar, Alexandre Nero, Gabriel Leone e Marco Pigossi também estarão em “Onde Nascem Os Fortes”, de George Moura e Sergio Goldenberg, e com direção artística de José Luiz Villamarim. A novela, gravada desde outubro do ano passado, passou por cidades como Cabaceiras, São João do Cariri, Boa Vista, Soledade e Gurjão, na zona rural paraibana.

A estreia está prevista para o dia 23 de abril, no horário das onze.