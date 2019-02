Jillian Rose se inspira em look icônico de J.Lo no red carpet

Quando Jennifer Lopez apareceu no Grammy de 2000 com um look Versace ousado, ela provavelmente não desconfiava que serviria de inspiração para produções de red carpet até os dias de hoje.

Analisando o tapete vermelho do MTV Movie & TV Awards que aconteceu no último domingo (07), percebemos uma leve semelhança entre o vestido verde, com tema tropical e super decotado de Jillian Rose Reed, conhecida pela série de drama Awkward, com a produção icônica de J.Lo.

Um pouco mais contida que a versão original, sentimos fortes vibes “Jenny from the block” vindas do look eleito e até a própria MTV comparou os dois.

Já que é para se inspirar em alguém, que seja em Jennifer Lopez!