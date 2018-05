Jô Soares vai voltar à TV durante a Copa do Mundo da Rússia

Boa notícia para os fãs de Jô Soares, que encerrou em 2016 o talk show “Programa do Jô“, na Rede Globo. Durante a Copa do Mundo da Rússia ele volta ao ar, mas desta vez na Fox Sports, canal de TV a cabo especializado em esportes que vai transmitir todos os jogos do campeonato.

De acordo com o Blog do Ohata, que antecipou a notícia, Jô vai participar do programa “Debate Final“. A atração vai reunir técnicos renomados de todo o país para justamente debater os jogos que rolaram ao longo do dia. Jô vai colaborar com sua já conhecida grande bagagem cultural e bom humor.

No comunicado que a Fox vai divulgar para a imprensa, e que o blog já citado teve acesso antecipadamente, Jô afirma que o desafio é o que mais o atrai. “Não consigo dispensar um convite para falar sobre um assunto que sempre me fascinou com a possibilidade de errar. Tudo isso, me divertindo muito”, explica.

Animados com a volta de Jô às telinhas? A Copa do Mundo da Rússia começa em 14 de junho.