John Legend é eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People

Pelo visto, não é só de hits e prêmios que John Legend é feito. Nesta quarta-feira (13), o cantor norte-americano foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista ‘People‘.

Para divulgar o título, John ganhou a capa do mês na revista, com uma matéria especial sobre ele. Durante o bate-papo com o veículo, ele revelou como foi descobrir que havia sido escolhido como o homem mais sexy do mundo deste ano.

“Eu estava animado, mas um pouco assustado ao mesmo tempo porque é muita pressão. Todo mundo vai dar uma conferida em mim pra ver se eu sou sexy o suficiente para segurar esse título. Eu também estou vindo logo após Idris Elba, o que não é justo nem legal”, brincou o cantor.

Como ele mesmo lembrou, o título deste ano vem com um peso a mais. Em 2018, o ator britânico Idris foi eleito o homem mais sexy do mundo e com as fotos da revista não sobraram dúvidas de toda sensualidade dele, aos 46 anos.

A vitória de John também é um marco importante na história. É a primeira vez que dois homens negros ganharam o prêmio em dois anos consecutivos – além de ele representar o terceiro negro a conquistar o título. O primeiro foi Denzel Washington em 1996, o segundo Idris em 2018 e, agora, John.

Nas fotos divulgadas pela revista, John explora a “sensualidade nerd”, como ele mesmo define. Por isso, aproveite para vê-lo explorando o sorrisinho de lado, enquanto veste um suéter. E, depois: ele de smoking, bem executivo.

Veja as fotos:

