Johnny Depp desembarca no Brasil para tocar no Rock in Rio

Johnny Depp desembarcou em território brasileiro na noite da última terça-feira, 22, no Rio de Janeiro, acompanhado por sua esposa, Amber Heard. Ainda no aeroporto, o casal foi acompanhado por um segurança, fãs e paparazzi.

Esbanjando simpatia, o ator posou para fotos ao lado de fãs causando burburinho nas redes sociais e gerando a #WelcomeToBrazilJohnnyDepp (Bem vindo ao Brasil Johnny Depp).

De passagem pelo país a trabalho, ele se apresentará com sua banda Hollywood Vampires na próxima quinta-feira, 24, no palco do Rock In Rio.

AgNews AgNews