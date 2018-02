Jojo Todynho pegou todo mundo de surpresa ao fazer um discurso forte e poderoso ao vivo na Globo durante a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (13).

Jojo desfilou no último carro da Beija-Flor, que encerrou a segunda noite do Carnaval na Sapucaí. O carro em questão defendia a diversidade, levantava a bandeira da tolerância e tinha Pablo Vittar como destaque. O enredo da escola este ano é “Monstro É Aquele Que Não Sabe Amar (Os Filhos Abandonados da Pátria Que Os Pariu)” e critica, entre outras coisas, o descaso do poder público com a população, a falta de segurança pública, a corrupção e a falta de amor ao próximo.

Logo após o desfile, acompanhada de integrantes da escola, Jojo foi convidada a conversar com Fátima Bernardes e Alex Escobar no estúdio da Globo. Quando Fátima quis saber a impressão dela sobre a apresentação, ela não segurou as palavras e soltou o verbo.

“Para mudar o mundo, cada um tem que mudar a si antes. Eu vim para desconstruir padrões. Meu padrão sou eu, não a sociedade. Língua para falar todo mundo tem, mas ninguém te sustenta, só Deus. Vamos reagir, Brasil”, bradou ela com muita ênfase e foi aplaudida por todos que estavam presentes.

O desfile da Beija-Flor foi muito elogiado nas redes sociais e é um forte concorrente ao título.