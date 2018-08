Renata Vasconcellos dá boa resposta a Bolsonaro sobre igualdade salarial

O Jornal Nacional, principal noticiário da Rede Globo, está dedicando a semana às entrevistas com quatro dos 13 candidatos à corrida presidencial nas eleições 2018. Na segunda (27) o candidato Ciro Gomes (PDT) foi o entrevistado. Na terça (28) foi a vez de Jair Bolsonaro (PSL). O que chamou a atenção das redes sociais, na segunda sabatina, foi a discussão entre Bolsonaro e Renata Vasconcellos sobre igualdade salarial entre homens e mulheres.

Jair Bolsonaro já se posicionou publicamente contra a intervenção do Estado na questão da equidade salarial entre homens e mulheres. Questionado mais uma vez, Bolsonaro quis provar seu ponto usando como exemplo os dois jornalistas que estavam na bancada do Jornal Nacional: Renata Vasconcellos e William Bonner. Quando o candidato começou a comparar os dois, expondo o fato de que Bonner ganha mais do que Vasconcellos, a jornalista fez questão de responder.

Eu poderia como cidadã, e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. E eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu”.

Atualmente William Bonner acumula as funções de apresentador do Jornal Nacional e de editor-chefe, mais alto cargo dentro da hierarquia do noticiário. Já Renata Vasconcellos é editora-executiva e apresentadora. Isso faz com que os dois claramente não exerçam a mesma função, o que justifica uma diferença salarial justa.

No Twitter, as reações foram de apoio à jornalista, que foi muito elogiada por defender seu ponto de vista sem titubear.

Piores momentos de Bolsonaro: resposta sobre Paulo Guedes ser ou não demissível x mulher reserva num casamento e enquadrada que levou de Renata Vasconcellos ao tentar constrangê-la sobre seu salário — Vera Magalhães (@veramagalhaes) August 29, 2018

renata vasconcellos parabéns o mundo é teu #BolsonaroNoJornalNacional pic.twitter.com/uwl1puxzKN — Room 93 (@horangothamcity) August 29, 2018

Pode votar na Renata Vasconcellos? — Bibiana Bolson (@bibianabolson) August 28, 2018

RENATA VASCONCELLOS PISANDO COM VONTADE NO BOLSONARO EM HD APPRECIATION TWEETpic.twitter.com/kqy5ZEbFfN — clara (@otthersidde) August 29, 2018

Na quarta-feira (29) o Jornal Nacional entrevista Geraldo Alckmin (PSDB), e na quinta-feira (30), Marina Silva (Rede). A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio.