O ator português José Fidalgo faz sua estreia na TV brasileira em “Deus Salve o Rei” e, desde o início de novembro, o ator está dando o que falar – depois da divulgação de sua primeira foto contracenando com Bruna Marquezine. Na imagem, os dois aparecem se beijando embaixo d’água e todo mundo quis saber quem era o sapão da foto.

Ao ser perguntado sobre o status de galã, o ator se apressa em dizer que na novela ele é um vilão e que não pensa muito sobre essa questão. “Eu procuro não dar importância ao suposto status, porque se ele já existe, não devo me preocupar com ele. Eu me preocupo em fazer um bom trabalho. Nesse caso, ele [o personagem Constantino] não é um galã, ele é um vilão, mas se houver a oportunidade de eu ser um galã, vou querer ser o melhor galã que existe. Eu tô fazendo um trabalho de ator e um ator não pode ter estereotipos”, disse ele numa conversa que tivemos durante a coletiva de imprensa da novela.

Uma coisa é certa, José Fidalgo de fato não se enquadra no estereotipo do antigo galã – aquele à la príncipe encantado. Mas ele tem um quê inegável de Jason Momoa – forte, com ~cara de mau~, barba ao melhor estilo lenhador. Quer mais semelhança? Na novela o português aparece com cabelos longos e amarrados – como Khal Drogo e – fora de cena usa as madeixas um pouco abaixo da linha do ombro – como Jason na vida real.

Bom, que “Deus Salve o Rei” está surfando na onda de “Game of Thrones”, disso todo mundo já sabe, mas com o buzz fortíssimo que Jason Momoa causou no ano passado,não é difícil entender porque a Globo está apostando em José Fidalgo para seu portfólio.

E o português não se incomodou quando falamos sobre a semelhança entre ele e o atual Aquaman dos cinemas. Perguntamos se o visual de Jason é uma fonte de inspiração e, em meio a risos, ele respondeu: “Inspiração a gente acaba vendo sempre, há referências… mais do que inspiração, são referências. Eu não acho mau [quando dizem que ele se parece com Jason]. Procuro sempre ter o meu cunho e ser quem eu sou, mas há sempre essas referências e você procura ver sempre da melhor forma, de que maneira são feitas essas referências. Então, se é visto do ponto de vista positivo, por que não ficar contente?”.