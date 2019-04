José Loreto e Débora Nascimento comemoram aniversário de 1 ano da filha

José Loreto e Débora Nascimento reuniram amigos e familiares para comemorar primeiro ano da filha, Bella, na tarde do último domingo (14). A festa aconteceu no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Os pais da garotinha, que anunciaram a separação em fevereiro, após polêmicas e especulações, chegaram separados ao local da comemoração. A pequena Bella chegou com a mamãe, usando um vestido branco com capa transparente e bordados dourados e um arco na cabeça. Linda!

Apesar de ainda terem poucos registros da festa nas redes sociais, dá para ver que o tema escolhido para o 1 aninho foi todo mágico com unicórnios. Bem fofo!

Tudo de bom, Bella! ❤