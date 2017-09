Jota Quest fala de possível participação de Anitta no Rock in Rio

O Rock in Rio está chegando e a Cidade do Rock vai ferver! O primeiro fim de semana será marcado pelos shows de Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Alicia Keys e muitos outros artistas, como Ivete Sangalo, que acaba de anunciar a sua segunda gravidez.

E não para por aí! Na sexta-feira, dia 22, Bon Jovi se apresentará no Palco Mundo, assim como Jota Quest. Em entrevista ao G1, Rogério Flausino falou sobre a experiência e comentou sobre uma possível participação especial de Anitta no show da banda. “Seria incrível, mas eu vou deixar na surpresa… Será?”, brincou o vocalista.

A parceria já aconteceu em “Blecaute”, lembra?

Essa não seria a primeira vez que o Jota Quest contaria com uma companhia estrelada no Rock in Rio. Em 2013, Lulu Santos subiu ao palco ao lado do grupo.

Porém, questionado pelo veículo sobre o assunto, o empresário da banda disse que o show “não terá participações”.