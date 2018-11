Julia Roberts posta foto sem maquiagem e recebe comentários ofensivos

Os fiscais do corpo e do rosto das mulheres estão sempre a postos e Julia Roberts vivenciou uma experiência lamentável ao postar uma foto despretensiosa no Instagram. O clique mostra ela ao lado da sobrinha Emma Roberts, que também é atriz. As duas aparecem sorrindo e jogando cartas, num momento bem gente como a gente.

“Muitas pessoas se sentiram no direito de falar sobre como eu estava horrível na foto, que não estou envelhecendo bem, que eu parecia um homem e perguntaram por que eu havia publicado esta foto se estava tão horrível”, desabafou Julia em entrevista a Fox News.

A atriz confessa que ler tudo isso a entristeceu bastante e que ela não imaginava o quanto a situação iria deixa-la abalada. Ela diz que passou a refletir sobre o impacto que as redes sociais têm na vida dos jovens.

“Sou uma mulher de 50 anos, sei quem sou, e ainda assim isso me machucou. Eu fiquei triste porque as pessoas não conseguiram ver o motivo disso [da publicação], a doçura disso, a absoluta alegria que emanava daquela foto. Eu pensei ‘e se eu tivesse 15 anos?'”.

Depois desse episódio, Julia bloqueou os comentários no Instagram e agora só as pessoas que ela segue de volta estão aptas a comentar em suas fotos.