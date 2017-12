Juliana Paes desabafa após perder prêmio do ‘Domingão do Faustão’

Neste domingo (10), rolou o “Troféu Domingão – Melhores do Ano 2017”, que elege os nomes que mais se destacaram nas telinhas ao longo do ano. Com indicações do público e dos funcionários da TV Globo, vários artistas queridos foram indicados nas 15 categorias da premiação do “Domingão do Faustão”.

Concorrendo como Melhor Atriz, estavam Juliana Paes (a Bibi Perigosa, de “A Força do Querer”), Paolla Oliveira (a policial Jeiza, da mesma novela) e Letícia Colin (a Maria Leopoldina, de “Novo Mundo”). Depois de muito suspense, Paolla levou a melhor e faturou a estatueta.

No Instagram, Ju não escondeu a decepção e desabafou sobre o assunto. “Ontem foi lindo e não foi fácil! Foi minha primeira vez no #MelhoresDoAno no #Faustão e estava superansiosa e esperançosa! Saí de casa com aquele clima ‘vai que é tua’ e quando o prêmio não veio, doeu mesmo! Ficou aquele buraco no peito… Aquela pergunta: o que houve?”, confessou a musa.

“Hoje, mais tranquila, consegui ver que, mesmo sem a materialização do sucesso, o troféu, eu fui muito bem-sucedida, tive a sorte de viver a Bibi, tive a bem-aventurada companhia de um Brasil inteiro que voltou a acompanhar as novelas, recebi milhões de mensagens indignadas e, o mais legal, tive colegas cheios de gratidão ao me abraçar ontem! E é isso que tem que valer…”, completou.

Na mesma foto, ela ainda parabenizou os colegas de elenco Emílio Dantas, Jonathan Azevedo e João Bravo. Eles foram os vencedores das categorias Ator Coadjuvante com Rubinho, Ator Revelação com Sabiá e Ator Mirim com Dedé, respectivamente.

Ao se deparar com a postagem, Paolla deixou um comentário carinhoso para a ~concorrente~. “Amamos você e a Bibi Perigosa! Sem você não teria Jeiza e a força do ‘nosso’ querer seria menos brilhante. Prêmio é legal, sim, mas você tem toda razão, tudo é pouco diante do amor que temos uns pelos outros e da força que criamos juntos nesse trabalho tão especial. Diante disso, é tudo nosso! Sou sua fã”, declarou.

É nossooooo!!!! #MelhoresDoAno A post shared by Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal) on Dec 10, 2017 at 4:32pm PST

Quem também se manifestou sobre o assunto foi Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da vida real. “Minha rainha Juliana Paes. Eu melhor que todos os diretores, todo alto escalão da Rede Globo, todos os críticos, todos os telespectadores, posso afirmar com toda precisão: você foi a atriz do ano de 2017. Sabe por que eu sei disso? Porque você conseguiu pegar minha alma e colocar no seu corpo. Você absorveu 100% da minha essência”, finalizou.