Juliana Paes vai contracenar com Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa

“A Força do Querer“ está chegando em sua reta final! O último capítulo do folhetim será exibido na sexta-feira, 20 de outubro, e promete muitas emoções.

Entre elas, o esperado desfecho de Bibi (Juliana Paes). Há quem queira que ela retome o relacionamento com Caio (Rodrigo Lombardi), tem gente torcendo para que ela fique sozinha no fim da história e até quem espera que ela volte a ser feliz com Rubinho (Emilio Dantas).

O que a TV Globo divulgou é que Bibi vai mesmo colocar um ponto final em seu casamento com o embuste Rubinho. Além disso, segundo o jornal Extra, a personagem será absolvida do processo de associação ao tráfico, mas confessará que incendiou o restaurante de Dantas (Edson Celulari) e será presa no último capítulo da trama.

Depois de pagar por seus crimes, Bibi estará novamente livre. Então, em uma livraria, acontecerá uma cena em que estarão ela, Aurora (Elizangela) e Dedé (João Bravo). Além deles, aparecerá Fabiana Escobar, a Bibi da vida real que inspirou a personagem de Ju Paes. A informação é da coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo.