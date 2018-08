Juliana Paes foi para a Espanha e as fotos da viagem ficaram ótimas

Podemos dizer que Juliana Paes está voltando das férias com a Espanha no coração. A atriz foi curtir o verão europeu em Ibiza e seu Insta agora é um tutorial de como aproveitar uma viagem e tirar fotos incríveis.

Tem clique no barco, no mar, na praia, na cidade, no hotel… Tudo com looks, acessórios, paisagens e poses de invejar. It girl que chama, né?

Conta para a gente o segredo, amiga, que esse feed tá só tiro!

Olha só: