Juliana Paes dá pisão histórico em seguidora que criticou Bibi

Sabe aquela velha história de quando os atores começam a ter comportamentos parecidos com os dos personagens interpretados por eles? Foi exatamente isso o que rolou recentemente com a Juliana Paes.

Calma, não, ela não resolveu virar traficante de drogas! Mas, sim, encarnar um pouco da personalidade livre de filtros da Bibi Perigosa, de “A Força do Querer”.

Leia Mais: O final da Bibi Perigosa será feliz e do jeito que a gente queria

Tudo começou quando, nesta quarta-feira (18), ela decidiu conversar um pouco com os fãs no Twitter, a rede social mais legal do momento. E, entre uma gracinha aqui e outra ali, se deparou com a crítica de uma hater.

“Não sei se vejo a novela errado ou o que, mas não entendo a pagação de pau pra Bibi”, publicou uma usuária.

Eu não sei se vejo a novela errado ou o que, mas n entendo a pagação de pau pra Bibi #AForcadoQuerer — Isis (@pizzis_) October 18, 2017

Pois Ju Paes não pensou duas vezes, respondeu ao shade e ainda colocou a culpa na perigosa! “Morre que passa”, escreveu. Uma clara alusão ao bordão usado por Bibi para afrontar Carine (Carla Diaz).

Morre que passa! Assinado: Bibi Hahahahhahhahahahahahhahaha https://t.co/Hlf9BMpXO9 — Juliana Paes (@julianapaes) October 18, 2017

Muito maravilhosa, né? Ah, e não esquece: hoje rola o último capítulo de “A Força do Querer”, a novela de maior sucesso dos últimos anos, e, dizem, vai ser bafo.