Júlio, do Cocoricó, comenta meme que viralizou: “Eu não sou o Ed Sheeran”

Nosso querido Júlio, ícone do programa infantil ‘Cocoricó‘, seguiu a carreira de youtuber já há um tempo e tem muita coisa para contar. Em um desses vídeos, ele comenta a respeito da semelhança com o cantor Ed Sheeran.

Muito bem humorado e descontraído, Júlio diz não ser “sósia” do britânico e que se surpreendeu com as comparações feitas pelo público. “Descobri que tem um montão de gente que me confunde com um cantor ruivo. Fui pesquisar. O cara se chama Ed Sheeran. Será que confundem a gente porque nós dois somos ruivos? Vocês estão querendo dizer que todo ruivo é igual? Isso é bullying, viu?”, desabafou em vídeo.

Ele ainda mostrou uma foto do artista com o seu rosto e comentou que eles realmente têm muita coisa em comum – como o cabelo, as sardas e o gosto pelos “bonecos vivos na televisão”, fazendo referência ao clipe de “Sing” e “Happier“, de Sheeran, que tem um boneco idêntico a ele – mas que tudo não passa de uma coincidência. “Eu não sou o Ed Sheeran!”.

Assista ao vídeo do canal de Júlio:

Reações ao meme

O pessoal do Twitter já havia comentado há um tempinho sobre a semelhança entre os dos dois e deram suas opiniões. Parece ou não parece?

e so eu que acho o Ed Sheeran parecido com o julio do cocorico????????? pic.twitter.com/LK4xi041Wi — eno (@enzououou) December 2, 2018

ta gente mas vocês ja pararam pra pensar que o boneco do ed sheeran é o julio do cocoricó? — Juuj (@se_mentee) May 27, 2018

So eu q acho o Julio do Cocóricó parecido com o Ed Sheeran (o julio é o da esquerda) pic.twitter.com/QqjFXYg8Pi — João Gadotti (@JooGadotti3) September 29, 2018

na verdade eu descobri que o júlio é mais velho que o ed sheeran. o júlio é de 89 (especial um banho de aventura/cadê o léo), e o sheeran é de 91 — millennial velha (@choracuica) April 27, 2018