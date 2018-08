Justiça americana investiga Kevin Spacey por nova denúncia de abuso sexual

Promotores de justiça de Los Angeles estão investigando Kevin Spacey por conta de uma nova denúncia de abuso sexual. Segundo o Los Angeles Times, uma porta-voz do do gabinete do xerife da cidade revelou que a acusação partiu de um homem e que o crime teria acontecido na cidade de Malibu, dois anos atrás. Detetives trabalham no caso desde maio.

De acordo com ela, a denúncia veio à tona quando as autoridades estavam investigando uma outra acusação de abuso sexual contra Spacey. Esse caso teria acontecido em West Hollywood, no ano de 1992.

Em 2017 o ator também começou a ser investigado pelas autoridades britânicas. Na época em que Spacey era diretor artístico do teatro Old Vic, em Londres, e a Polícia Metropolitana da cidade recebeu 20 acusações de comportamento inadequado e ao menos seis de crimes sexuais contra ele.

Todas essas denúncias foram motivadas pelo desabafo do ator Anthony Rapp, feito em outubro de 2017. Ele revelou que Spacey o assediou em 1986 – época em que Rapp tinha apenas 14 anos. Houve um pedido de desculpas por parte de Spacey, que assumiu-se gay na mesma ocasião.

Astro consagrado no passado, que venceu dois Oscars nos anos 1999 e se reinventou na série “House of Cards”, Spacey está vendo a carreira minguar atualmente. Seu mais recente filme, “Billionaire Boys Club”, chegou aos cinemas no último dia 17 e arrecadou ínfimos 618 dólares no fim de semana de estreia, segundo o Hollywood Reporter.