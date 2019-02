Kaká e Carol Celico curtem o dia com o filho: “Príncipe da nossa vida”

Depois de reatar o casamento, Kaká e Carol Celico parecem estar curtindo cada momento ao lado dos filhos – Luca, de 6 anos, e Isabella, de 3. Nesta quinta-feira, a socialite postou uma foto em que o casal aparece dando um beijo no filho mais velho. “Príncipe da nossa vida! #amormaior #primogênito #herança #luquinha #teamamosdemais”, escreveu na legenda.

A separação, anunciada em novembro de 2014, durou pouco mais de um mês. No dia 30 de dezembro os dois postaram uma foto em que o jogador aparece beijando a esposa, mostrando que estavam juntos de novamente. Junto com a imagem, a frase “Happily Ever After” (“Felizes para sempre”).

Reprodução Reprodução

E parece que o ‘felizes para sempre’ continua dando certo. Desde que voltaram a se relacionar, os dois vivem postando fotos românticas e cheias de carinho.