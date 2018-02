Que tal o look poderoso que a Karol Conká ostentou no camarote Itaipava, na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira?

Ela era uma das atrações do espaço e apareceu usando peças exclusivas do fashion designer Allan Lenhel. Arrasou demais! A parceria entre Lenhel e Karol não é de hoje. Ele desenha cada um dos looks que ela usa para shows ou presença em eventos.

No camarote, além de Karol, Pabllo Vittar também se apresentou.