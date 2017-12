Na segunda-feira (12), no hotel Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, Rio de Janeiro, um hóspede estrangeiro começou a assediar duas outras hóspedes brasileiras. Essa podia ser, infelizmente, só mais uma cena ridiculamente comum e sem maiores consequências para o abusador. Porém, Karol Conka, que presenciou toda a cena, decidiu não deixar a situação “passar batida”.

No Instagram, ela relatou todo o ocorrido e reclamou tanto da atitude do hotel, quanto das pessoas ao redor que não se moveram para ajudar as duas mulheres vítimas.

No vídeo, ela contou sobre a postura errada do hotel, de manter o hóspede no meio de todos, o tratando como se não estivesse acontecendo nada de grave. De acordo com a cantora, “se não fosse ela chegar e causar o auê”, nada terido sido feito. “O pessoal, a segurança ia continuar assistindo ele assediando a mulher ali e não iam fazer nada”, disse.

A artista ainda afirmou ter batido no agressor: “eu acabei dando na cara dele”. No fim, ela ainda mandou um recado muito importante para todos, reforçado posteriormente no Twitter dela: “Quando você se cala diante de uma situação de abuso ou agressão, você é cúmplice”.

Quando vc se cala diante de uma situação de assédio, abuso, violência, vc é cúmplice! — Karol Conka (@Karolconka) December 12, 2017

Já sabe, né? #CHEGADEASSÉDIO A post shared by Karol Conka (@karolconka) on Dec 12, 2017 at 6:34am PST

A cena, infelizmente, é comum e PRECISA ser denunciada. Como Karol disse várias vezes, é necessário fazer algo, você não precisa se identificar, mas denuncie, procure a delegacia de Defesa da Mulher.

Juntas somos mais fortes.

ATUALIZAÇÃO: Em nota, o hotel Sheraton disse que, assim que soube do incidente, acionou a segurança local e se ofereceu para entrar em contato com autoridades. A empresa disse que rejeita qualquer tipo de assédio.