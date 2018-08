Kate e William foram decisivos para fim de relacionamento de Harry

Antes de se casar com Meghan Markle, em maio deste ano, o Príncipe Harry tinha fama de namorador. Muitos relacionamentos dele ficaram só na dimensão do boato, como o suposto namoro dele com a cantora Ellie Goulding. Mas se teve uma namorada que foi oficial e quase entrou para a família foi a zimbabuense Chelsy Davy, que esteve ao lado do príncipe de 2004 a 2010, entre idas e vindas.

Os dois se conheceram na escola Stowe, em Buckinghamshire, mas o romance engatou, mesmo, quando Harry foi passar uma temporada na Cidade do Cabo, África do Sul, onde ela morava. Os dois se apaixonaram e ficaram juntos por muitos anos. Chelsy chegou inclusive a ser convidada para o casamento de Kate e William – e foi então que ela decidiu romper de vez o relacionamento com Harry.

Chelsy Davy, no meio, no dia do casamento do Príncipe William com Kate Middleton

Embora Chelsy amasse muito o príncipe Harry, ao ver todo o assédio e exposição por que passavam William e Kate que ela decidiu que não queria se casar com um príncipe. De acordo com a escritora Angela Levin, autora de “Conversas com o Príncipe”, Chelsy escolheu priorizar a própria privacidade.

Os dois continuaram amigos, e Chelsy foi uma das convidadas para o casamento de Harry e Meghan. Há relatos de que ela e o príncipe Harry se falaram em um longo e emocionado telefonema na véspera do casamento. Os dois choraram e Chelsy até considerou não ir à cerimônia, mas foi e prometeu para Harry que não iria estragar a festa.

Chelsy Davy (ao centro) fez questão de comparecer ao casamento real

Hoje, Chelsy Davy tem uma marca de joias e é uma empresária de sucesso, além de ser formada em direito e poder praticar a advocacia.