A atriz Kate Hudson está sempre viajando para cumprir com sua agenda, e aprendeu a driblar atrasos no aeroporto, principalmente quando está acompanhada por seu filho de 11 anos, Ryder. No último domingo, dia 26, por exemplo, os dois realizaram uma performance musical ao som da música “Trap Queen”, do rapper Fetty Wap, que logo virou viral na internet. Para o look, a loira apareceu confortável com uma calça de tactel vermelha e moletom. Assista!