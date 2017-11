Você nunca viu Kate Middleton com os cabelos tão curtos

Os cabelos de Kate Middleton são uma das características mais marcantes da duquesa de Cambridge. Ela transformou a ~escova modelada~ em mania antes mesmo de se casar com o Príncipe William. E agora parece estar com uma vontade enorme de cortar cada vez mais os fios.

Em julho Kate cortou bons centímetros do comprimento dos cabelos, adotando um long bob – aquele corte que fica um pouco abaixo dos ombros. Mas em um evento no último domingo (12), durante as comemorações do Remembrance Day – dia em que alguns países da Europa celebram o fim da Primeira Guerra Mundial -, Kate surgiu com os cabelos mais curtos que já vimos desde que ela virou uma pessoa pública!

A mãe de George e Charlotte compareceu à homenagem às pessoas que foram vítimas da guerra com um cabelinho chanel bem charmoso. Conhecido em inglês como bob, esse corte fica entre os ombros e as orelhas e é um clássico!

Mas aparentemente Kate não se entregou às tesouras, não. Tudo indica que esse curtinho é resultado de um penteado, parecido com o que a atriz Blake Lively usou em um evento em outubro. Será que ela estava testando antes de uma solução mais definitiva?

O truque é fácil de fazer, caso você queira tentar em casa. Basta pegar as pontas dos cabelos e esconder na altura da nuca, prendendo com grampos. O resultado fica bem legal e é um bom jeito de ver como ficamos com cabelos curtos antes de passar a tesoura. Espertinha!