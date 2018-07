Kate Middleton é a tradução de “mãe orgulhosa” no batizado do filho caçula, Louis. A duquesa estava simplesmente radiante com o filho no colo na chegada ao Palácio de Saint James na tarde desta segunda-feira (9).

–

Com um vestido branco Alexander McQueen (mesma grife do vestido de casamento de Kate), e uma linda tiara adornada com renda e flores, Kate era só sorrisos. Também, com uma família linda dessas deve ser mais fácil, não é mesmo?

–

–